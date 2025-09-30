Сборная ЮАР получила техническое поражение в матче отбора ЧМ-2026

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) засчитал сборной ЮАР техническое поражение в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Лесото.

Матч, прошедший 21 марта, завершился победой южноафриканской команды со счетом 2:0, однако соперник подал апеляцию из-за участия в матче полузащитника Тебохо Мокоэна. 28-летний игрок не имел права выходить на поле из-за дисквалификации, поэтому ЮАР в этой игре было засчитано поражение со счетом 0:3.

Также футбольная ассоциация ЮАР выплатит штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков. У организации есть 10 дней на подачу апелляции.

Таким образом, ЮАР теперь имеет 14 очков в своей группе и делит первое место с Бенином, у которого тоже 14 очков. Заключительные матчи отбора ЧМ-2026 пройдут с 10 по 14 октября. В африканском отборе команды, занявшие первые места в группах, получают путевки в финальную стадию мирового первенства. Также четыре лучшие сборные, занявшие вторые места, сыграют во 2-м квалификационном раунде.