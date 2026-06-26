Германия сыграет с Францией уже в 1/6 финала? Эквадор в плей-офф попадет на Англию? Итоговые расклады группы Е

В группе E на ЧМ-2026 стали известны сразу три участника 1/16 финала: Германия вышла с первого места, Кот-д'Ивуар — со второго, Эквадор прошел дальше как одна из лучших третьих команд. Кюрасао покидает турнир.

Результаты третьего тура: Эквадор — Германия — 2:1, Кюрасао — Кот-д'Ивуар — 0:2.

Таблица группы E

Место Сборная Очки Голы Разница 1 Германия 6 10-4 +6 2 Кот-д'Ивуар 6 4-2 +2 3 Эквадор 4 2-2 0 4 Кюрасао 1 1-9 -8

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Для определения лучших третьих мест критерии таковы:

— общее число очков;

— общая разница голов;

— общее число забитых голов;

— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;

— более высокий рейтинг ФИФА.

Таблица третьих мест после матчей группы E

Место Группа Сборная Игры Очки Разница Голы 1 E Эквадор 3 4 0 2 2 B Босния и Герцеговина 3 4 -1 5 3 F Швеция 2 3 0 6 4 L Хорватия 2 3 -1 3 5 A Южная Корея 3 3 -1 2 6 D Парагвай 2 3 -2 2 7 J Алжир 2 3 -2 2 8 C Шотландия 3 3 -3 1 9 H Кабо-Верде 2 2 0 2 10 G Бельгия 2 2 0 1 11 K ДР Конго 2 1 -1 1 12 I Сенегал 2 0 -3 3

Эквадор уже в 1/16 финала. Южноамериканцы выше Боснии, Кореи и Шотландии, которые уже завершили групповой этап, а третье место группы I не сможет набрать больше 3 очков.

На кого выходят команды группы E в плей-офф

Германия сыграет с одной из третьих команд групп A, B, C, D или F. По текущим раскладам соперник немцев — Парагвай. А вот в ? финала немцы, вероятно, встретятся с Францией.

Кот-д'Ивуар попадет на второе место группы I. Сейчас это Норвегия.

Эквадор, если текущая таблица третьих мест не изменится по набору групп, сыграет с победителем группы L — сейчас это Англия.

Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:

Германия (1E) — Парагвай (3D)

Франция (1I) — Швеция (3F)

ЮАР (2A) — Канада (2B)

Нидерланды (1F) — Марокко (2C)

Португалия (2K) — Гана (2L)

Испания (1H) — Австрия (2J)

США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)

Египет (1G) — Корея (3A)

Бразилия (1C) — Япония (2F)

Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)

Мексика (1A) — Шотландия (3C)

Англия (1L) — Эквадор (3E)

Аргентина (1J) — Уругвай (2H)

Австралия (2D) — Иран (2G)

Швейцария (1B) — Алжир (3J)

Колумбия (1K) — Хорватия (3L)