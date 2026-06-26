Германия сыграет с Францией уже в 1/6 финала? Эквадор в плей-офф попадет на Англию? Итоговые расклады группы Е
В группе E на ЧМ-2026 стали известны сразу три участника 1/16 финала: Германия вышла с первого места, Кот-д'Ивуар — со второго, Эквадор прошел дальше как одна из лучших третьих команд. Кюрасао покидает турнир.
Результаты третьего тура: Эквадор — Германия — 2:1, Кюрасао — Кот-д'Ивуар — 0:2.
Таблица группы E
|
Место
|
Сборная
|
Очки
|
Голы
|
Разница
|
1
|
Германия
|
6
|
10-4
|
+6
|
2
|
Кот-д'Ивуар
|
6
|
4-2
|
+2
|
3
|
Эквадор
|
4
|
2-2
|
0
|
4
|
Кюрасао
|
1
|
1-9
|
-8
По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.
Для определения лучших третьих мест критерии таковы:
— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.
Таблица третьих мест после матчей группы E
|
Место
|
Группа
|
Сборная
|
Игры
|
Очки
|
Разница
|
Голы
|
1
|
E
|
Эквадор
|
3
|
4
|
0
|
2
|
2
|
B
|
Босния и Герцеговина
|
3
|
4
|
-1
|
5
|
3
|
F
|
Швеция
|
2
|
3
|
0
|
6
|
4
|
L
|
Хорватия
|
2
|
3
|
-1
|
3
|
5
|
A
|
Южная Корея
|
3
|
3
|
-1
|
2
|
6
|
D
|
Парагвай
|
2
|
3
|
-2
|
2
|
7
|
J
|
Алжир
|
2
|
3
|
-2
|
2
|
8
|
C
|
Шотландия
|
3
|
3
|
-3
|
1
|
9
|
H
|
Кабо-Верде
|
2
|
2
|
0
|
2
|
10
|
G
|
Бельгия
|
2
|
2
|
0
|
1
|
11
|
K
|
ДР Конго
|
2
|
1
|
-1
|
1
|
12
|
I
|
Сенегал
|
2
|
0
|
-3
|
3
Эквадор уже в 1/16 финала. Южноамериканцы выше Боснии, Кореи и Шотландии, которые уже завершили групповой этап, а третье место группы I не сможет набрать больше 3 очков.
На кого выходят команды группы E в плей-офф
Германия сыграет с одной из третьих команд групп A, B, C, D или F. По текущим раскладам соперник немцев — Парагвай. А вот в ? финала немцы, вероятно, встретятся с Францией.
Кот-д'Ивуар попадет на второе место группы I. Сейчас это Норвегия.
Эквадор, если текущая таблица третьих мест не изменится по набору групп, сыграет с победителем группы L — сейчас это Англия.
Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:
Германия (1E) — Парагвай (3D)
Франция (1I) — Швеция (3F)
ЮАР (2A) — Канада (2B)
Нидерланды (1F) — Марокко (2C)
Португалия (2K) — Гана (2L)
Испания (1H) — Австрия (2J)
США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)
Египет (1G) — Корея (3A)
Бразилия (1C) — Япония (2F)
Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)
Мексика (1A) — Шотландия (3C)
Англия (1L) — Эквадор (3E)
Аргентина (1J) — Уругвай (2H)
Австралия (2D) — Иран (2G)
Швейцария (1B) — Алжир (3J)
Колумбия (1K) — Хорватия (3L)