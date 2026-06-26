Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 01:30

Германия сыграет с Францией уже в 1/6 финала? Эквадор в плей-офф попадет на Англию? Итоговые расклады группы Е

Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Игроки сборной Германии после пропущенного гола.
Фото Reuters

В группе E на ЧМ-2026 стали известны сразу три участника 1/16 финала: Германия вышла с первого места, Кот-д'Ивуар — со второго, Эквадор прошел дальше как одна из лучших третьих команд. Кюрасао покидает турнир.

Результаты третьего тура: Эквадор — Германия — 2:1, Кюрасао — Кот-д'Ивуар — 0:2.

Футболист сборной Эквадора Гонсало Плата забивает победный гол в&nbsp;ворота Германии на&nbsp;ЧМ-2006.Эпическая волевая победа Эквадора над Германией! Не сломался после спорного гола на 2-й минуте и вышел в 1/16

Таблица группы E

Место

Сборная

Очки

Голы

Разница

1

Германия

6

10-4

+6

2

Кот-д'Ивуар

6

4-2

+2

3

Эквадор

4

2-2

0

4

Кюрасао

1

1-9

-8

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Для определения лучших третьих мест критерии таковы:

— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.

Таблица третьих мест после матчей группы E

Место

Группа

Сборная

Игры

Очки

Разница

Голы

1

E

Эквадор

3

4

0

2

2

B

Босния и Герцеговина

3

4

-1

5

3

F

Швеция

2

3

0

6

4

L

Хорватия

2

3

-1

3

5

A

Южная Корея

3

3

-1

2

6

D

Парагвай

2

3

-2

2

7

J

Алжир

2

3

-2

2

8

C

Шотландия

3

3

-3

1

9

H

Кабо-Верде

2

2

0

2

10

G

Бельгия

2

2

0

1

11

K

ДР Конго

2

1

-1

1

12

I

Сенегал

2

0

-3

3

Эквадор уже в 1/16 финала. Южноамериканцы выше Боснии, Кореи и Шотландии, которые уже завершили групповой этап, а третье место группы I не сможет набрать больше 3 очков.

На кого выходят команды группы E в плей-офф

Германия сыграет с одной из третьих команд групп A, B, C, D или F. По текущим раскладам соперник немцев — Парагвай. А вот в ? финала немцы, вероятно, встретятся с Францией.

Кот-д'Ивуар попадет на второе место группы I. Сейчас это Норвегия.

Эквадор, если текущая таблица третьих мест не изменится по набору групп, сыграет с победителем группы L — сейчас это Англия.

Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:

Германия (1E) — Парагвай (3D)
Франция (1I) — Швеция (3F)

ЮАР (2A) — Канада (2B)
Нидерланды (1F) — Марокко (2C)

Португалия (2K) — Гана (2L)
Испания (1H) — Австрия (2J)

США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)
Египет (1G) — Корея (3A)

Бразилия (1C) — Япония (2F)
Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)

Мексика (1A) — Шотландия (3C)
Англия (1L) — Эквадор (3E)

Аргентина (1J) — Уругвай (2H)
Австралия (2D) — Иран (2G)

Швейцария (1B) — Алжир (3J)
Колумбия (1K) — Хорватия (3L)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
Сборная Кюрасао по футболу
Сборная Эквадора по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Германия забила свой самый быстрый гол на чемпионате мира с 1934 года
Прощай, Кюрасао! Сборная под руководством Адвоката была близка к сенсации, но проиграла Кот-д'Ивуару
Эквадор вышел в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории
Эпическая волевая победа Эквадора над Германией! Не сломался после спорного гола на 2-й минуте и вышел в 1/16
Николя Пепе признан лучшим игроком матча Кюрасао — Кот-д`Ивуар
Тренер сборной Эквадора Беккасесе отправился поцеловать жену после второго гола в ворота Германии
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Эквадор вышел в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории

Германия забила свой самый быстрый гол на чемпионате мира с 1934 года

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости