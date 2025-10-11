Казахстан — Лихтенштейн: видеообзор матча отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Казахстана разгромила команду Лихтенштейна в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026, забив четыре безответных мяча.

Точными ударами отметились Галымжан Кенжебек (дважды), Бахтиер Зайнутдинов и Алибек Касым.