Казахстан — Лихтенштейн: видеообзор матча отборочного турнира ЧМ-2026
Сборная Казахстана разгромила команду Лихтенштейна в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026, забив четыре безответных мяча.
Точными ударами отметились Галымжан Кенжебек (дважды), Бахтиер Зайнутдинов и Алибек Касым.
Сборная Казахстана впервые победила после трех поражений подряд. Набрав в шести матчах шесть очков, она занимает четвертое место в таблице группы J отборочного турнира ЧМ-2026. Лихтенштейн идет пятым (шесть матчей без очков).
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