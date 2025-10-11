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11 октября 2025, 03:47

Главный тренер сборной Азербайджана Аббасов — о матче с Францией: «Было давление, мы готовились»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов прокомментировал поражение от команды Франции (0:3) в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы знали, что игра будет сложной. Было давление, мы готовились. Если бы удалось предотвратить первый гол, возможно, исход был бы другим. Наша решительность всегда имела большое значение», — цитирует Аббасова сайт УЕФА.

Килиан Мбаппе отличился в&nbsp;пятой подряд игре за&nbsp;сборную Франции, повторив свой рекорд.Мбаппе забил и снова травмировался, Германия вырвалась на первое место, Казахстан выиграл с новым тренером

Сборная Азербайджана занимает 4-е место в таблице группы D отборочного турнира ЧМ-2026, набрав в трех матчах одно очко. 13 октября она встретится с Украиной на нейтральном поле в Польше.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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