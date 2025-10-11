Руди Гарсия — о матче с македонцами: «Результат не отражает хода игры»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал ничью с командой Северной Македонии (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы сделали все для того, чтобы победить — полностью контролировали игру. Хорошо действовали на прессинге и быстро возвращали мяч, и при этом снова не пропустили. Нужно было забивать — именно этого и не хватило. Результат не отражает хода игры», — цитирует Гарсию сайт УЕФА.

Бельгийцы нанесли по воротам соперников 25 ударов, у гостей — три удара.

Сборная Бельгии, набрав в пяти матчах 11 очков, занимает второе место в таблице группы J отборочного турнира ЧМ-2026. Лидирует Северная Македония (шесть матчей, 12 очков).

13 октября бельгийцы сыграют на выезде с Уэльсом.