Тухель — о сборной Англии на ЧМ-2026: «Мы будем достаточно смелы, чтобы мечтать о победе»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями по поводу настроя команды на чемпионате мира-2026.

«Уверен ли я теперь в победе Англии больше, чем когда принимал предложение о работе? Да, потому что мы стали лучше. Мы должны приехать и попытаться совершить нечто особенное, но мы не можем этого гарантировать.

Все знают, что мы не можем пообещать, что выиграем, но болельщики хотят видеть команду, командный дух, команду, которая отдает все, борется за каждого и за которую они будут болеть — будь то на стадионе или у телевизора. Если игроки покажут это, то, думаю, все возможно. Мы будем достаточно смелы, чтобы мечтать об этом, мы будем достаточно смелы, чтобы попытаться», — цитирует немецкого специалиста ITV Sport.

52-летний Тухель работает в сборной Англии с 1 января 2025 года. Команда заняла первое место в своей отборочной группе ЧМ-2026, одержав в восьми матчах восемь побед.