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14 января, 11:49

Гашек — о 17 тысячах отмененных билетов на ЧМ-2026: «США не должны принимать турнир»

Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек назвал недостаточным решение болельщиков массово отказаться от приобретенных билетов на матчи чемпионата мира 2026 года.

Ранее Roya News сообщил, что около 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики.

«17 тысяч отмененных билетов на чемпионате мира? Этого недостаточно. Страна, где демократия увядает, а насилие и репрессии процветают... Страна, которая не уважает международные законы, не должна принимать чемпионат мира или Олимпийские игры», — написал Гашек в соцсети.

В начале января стало известно, что бойцы элитного подразделения вооруженных сил США «Дельта» задержали и взяли в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Позже его доставили в США.

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Чемпионат мира по футболу
Доминик Гашек

Чемпионат мира по футболу 2026

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