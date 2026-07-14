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Сегодня, 02:26

Ямаль — о полуфинале ЧМ-2026 с Францией: «Это самый большой и самый важный матч в моей карьере»

Павел Лопатко

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026 со сборной Франции.

«Завтра будет особенный день. Это самый большой и самый важный матч в моей карьере, без сомнений. Есть ситуации сложнее, чем футбольный матч. Мне нужно сохранять спокойствие. Я знаю, на что способен, и не чувствую ни малейшего беспокойства. Страх? Нет страха. Мы — чемпионы Европы. Мы никого не боимся», — цитирует 19-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.

Игра Франция — Испания пройдет 14 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.

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