16 января, 14:12

Ван Нистелрой вновь вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов

Анастасия Пилипенко

Руд ван Нистелрой войдет в тренерский штаб сборной Нидерландов в качестве ассистента главного тренера Рональда Кумана в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, сообщают пресс-служба национальной команды.

49-летний специалист приступит к работе с 1 февраля.

Ван Нистелрой ранее уже дважды работал в национальной команде на этой должности в периоды с 2014-го по 2016-й и с 2020 по 2021 год.

На клубном уровне он тренировал нидерландский ПСВ, английские команды «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».

Сборная Нидерландов по футболу
Руд ван Нистелрой
«Металлург» не проснулся
Защитник «Металлурга» Орехов — о полуфинале Кубка Гагарина
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Авангард» повел в полуфинале. К Тамбиеву никто не едет
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
