Ван Нистелрой вновь вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов

Руд ван Нистелрой войдет в тренерский штаб сборной Нидерландов в качестве ассистента главного тренера Рональда Кумана в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, сообщают пресс-служба национальной команды.

49-летний специалист приступит к работе с 1 февраля.

Ван Нистелрой ранее уже дважды работал в национальной команде на этой должности в периоды с 2014-го по 2016-й и с 2020 по 2021 год.

На клубном уровне он тренировал нидерландский ПСВ, английские команды «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».