Хаби Алонсо хотел бы сохранить Энцо Фернандеса в составе «Челси»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо заявил, что хочет сохранить Энцо Фернандеса в команды, несмотря на возможный уход полузащитника летом 2026 года.

«Да, мы говорили. Но, как вы понимаете, то, о чем мы говорили, остается в тайне. Я бы хотел сохранить его в составе команды», — сказал тренер на пресс-конференции.

По данным источников ESPN, «Челси» ожидает, что 25-летний Фернандес явится на предсезонные сборы в обычном порядке после отпуска по окончании выступления сборной Аргентины на чемпионате мира-2026.

Фернандес играет за «Челси» с января 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2032 года.

В сезоне-2025/26 футболист в 54 матчах забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.