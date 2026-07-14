Хаби Алонсо хотел бы сохранить Энцо Фернандеса в составе «Челси»
Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо заявил, что хочет сохранить Энцо Фернандеса в команды, несмотря на возможный уход полузащитника летом 2026 года.
«Да, мы говорили. Но, как вы понимаете, то, о чем мы говорили, остается в тайне. Я бы хотел сохранить его в составе команды», — сказал тренер на пресс-конференции.
По данным источников ESPN, «Челси» ожидает, что 25-летний Фернандес явится на предсезонные сборы в обычном порядке после отпуска по окончании выступления сборной Аргентины на чемпионате мира-2026.
Фернандес играет за «Челси» с января 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2032 года.
В сезоне-2025/26 футболист в 54 матчах забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0
|0
|0-0
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3
|МЮ
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|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
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|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Брайтон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0
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|0-0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
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|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -