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14 июля, 03:40

Хаби Алонсо хотел бы сохранить Энцо Фернандеса в составе «Челси»

Павел Лопатко

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо заявил, что хочет сохранить Энцо Фернандеса в команды, несмотря на возможный уход полузащитника летом 2026 года.

«Да, мы говорили. Но, как вы понимаете, то, о чем мы говорили, остается в тайне. Я бы хотел сохранить его в составе команды», — сказал тренер на пресс-конференции.

По данным источников ESPN, «Челси» ожидает, что 25-летний Фернандес явится на предсезонные сборы в обычном порядке после отпуска по окончании выступления сборной Аргентины на чемпионате мира-2026.

Фернандес играет за «Челси» с января 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2032 года.

В сезоне-2025/26 футболист в 54 матчах забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.

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ФК Челси
Хаби Алонсо
Энцо Фернандес
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
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