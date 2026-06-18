Гана — Панама: судья не назначил пенальти в пользу ганской команды

На 66-й минуте матча 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 Гана — Панама судья Гленн Нюберг не наказал панамцев пенальти, хотя основания для этого возникли.

В штрафной площади панамцев Хосе Кордоба действовал неаккуратно, наступил ганскому защитнику Джерому Опоку сзади на голеностоп и сбил соперника.

Рефери этот фол не зафиксировал, а его видеоассистенты Брам Ван Дриссе, Марко Ди Белло и Бастиан Данкерт не стали вмешиваться в действия Нюберга.