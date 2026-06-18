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Судейство

18 июня, 03:59

Гана — Панама: судья не назначил пенальти в пользу ганской команды

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья не назначил пенальти в пользу Ганы.
Фото Скриншот трансляции

На 66-й минуте матча 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 Гана — Панама судья Гленн Нюберг не наказал панамцев пенальти, хотя основания для этого возникли.

В штрафной площади панамцев Хосе Кордоба действовал неаккуратно, наступил ганскому защитнику Джерому Опоку сзади на голеностоп и сбил соперника.

Рефери этот фол не зафиксировал, а его видеоассистенты Брам Ван Дриссе, Марко Ди Белло и Бастиан Данкерт не стали вмешиваться в действия Нюберга.

Чемпионат мира. Группа L.
18 июня, 02:00. BMO Field (Торонто)
Гана
1:0
Панама

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