Клиши: «Тому, кто придет на смену Дешаму в сборную Франции, будет очень непросто»

Экс-защитник сборной Франции Гаэль Клиши после поражения французов от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026 отметил работу главного тренера трехцветных Дидье Дешама. Матч за 3-е место станет для специалиста последним у руля команды.

«То, что сделал Дидье Дешам в сборной Франции, — просто потрясающе. Его главное наследие заключается в том, что он принял команду, которая находилась не на своем уровне, а отношения команды с болельщиками были далеко не лучшими. Ему удалось вернуть Францию на вершину мирового футбола.

Именно поэтому сегодня не стоит обсуждать, что он мог или должен был сделать иначе. То, что Дешам сделал для французского футбола как игрок и как тренер, — выдающееся достижение. Это феноменально. Тому, кто придет ему на смену, будет очень непросто. Это точно не будет легкой задачей», — цитирует BBC Клиши.

Дешам с 2012 года тренирует сборную Франции. Под его руководством команда провела 186 матчей, в которых одержала 122 победы, 32 раза сыграла вничью и потерпела 32 поражения. В 2018 году французы выиграли чемпионат мира, а в 2021-м — Лигу наций УЕФА.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу