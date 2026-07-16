Тухель: «С нетерпением жду Евро-2028, хотя сейчас, конечно, очень трудно смотреть так далеко вперед»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель после поражения от Аргентины (1:2) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026 отметил, что не собирается покидать свою должность.

«Мы продолжаем работу. У меня действует контракт до домашнего чемпионата Европы. Я с нетерпением жду этого турнира, хотя сейчас, конечно, очень трудно смотреть так далеко вперед», — цитирует Sky Sports Тухеля.

В феврале 2026 года Тухель подписал новый двухлетний контракт с футбольной ассоциацией Англии.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.