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Сегодня, 07:04

Тухель: «С нетерпением жду Евро-2028, хотя сейчас, конечно, очень трудно смотреть так далеко вперед»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель после поражения от Аргентины (1:2) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026 отметил, что не собирается покидать свою должность.

«Мы продолжаем работу. У меня действует контракт до домашнего чемпионата Европы. Я с нетерпением жду этого турнира, хотя сейчас, конечно, очень трудно смотреть так далеко вперед», — цитирует Sky Sports Тухеля.

В феврале 2026 года Тухель подписал новый двухлетний контракт с футбольной ассоциацией Англии.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
1:2
Аргентина
Футболисты сборной Аргентины празднуют второй гол в&nbsp;ворота Англии в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля
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