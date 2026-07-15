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Судейство

Сегодня, 06:43

В КОНМЕБОЛ решили не внедрять правило об удалении футболистов, прикрывающих рот руками

Павел Лопатко

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о внедрении новых правил игры, утвержденных Международным советом футбольных ассоциаций в феврале 2026 года и опробованных на чемпионате мира-2026.

Эти изменения направлены на борьбу с затяжками времени и ускорение игры и будут применяться в большинстве международных турниров со второй половины 2026 года.

Так, судья будет начинать пятисекундный отсчет, если игрок намеренно затягивает ввод мяча при ауте и ударе от ворот. Заменяемый игрок обязан покинуть поле в течение 10 секунд после поднятия табло. Игроки, получившие медицинскую помощь на поле, не могут вернуться в игру в течение 60 секунд, в это время их команда остается в меньшинстве. Видеоарбитры смогут отменять ошибочно назначенные угловые удары и случаи ошибочного показа второй желтой карточки, при этом судье на поле не обязательно обращаться к ним.

В то же время КОНМЕБОЛ решила не применять новое правило, получившее широкую огласку как «Закон Винисиуса». Оно предполагает удаление игроков, которые в ходе споров с соперниками закрывают рот руками во время разговора. Это правило уже приводило к удалениям на ЧМ-2026: в частности, красные карточки получили парагваец Альмирон и эквадорец Хинкапье. По аналогичному пути пошел и Союз европейских футбольных ассоциаций, который также не будет использовать это нововведение в своих турнирах.

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