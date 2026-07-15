Тухель: «Райс готов играть с первых минут в матче со сборной Аргентины»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что полузащитник Деклан Райс сможет выйти в стартовом составе в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 со сборной Аргентины.

27-летний футболист испытывал проблемы с подколенным сухожилием с декабря 2025 года, но он тренировался с партнерами по команде на базе в Канзас-Сити перед вылетом в Джорджию 14 июля.

«Все готовы выйти в старте, кроме Куансы и Хендерсона. Райс готов играть с первых минут и восстановился максимально хорошо», — цитирует Тухеля PA.

На ЧМ-2026 Райс в пяти матчах отметился одной результативной передачей.

Матч Англия — Аргентина пройдет 15 июля.

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