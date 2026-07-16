Мартинес: «Ключевым моментом стало то, что Аргентина перевела Месси на фланг»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над Англией (2:1) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026.

«Это было безумие. Думаю, в первом тайме Аргентина играла очень хорошо. Мы доминировали. Знаем, насколько Англия опасна при стандартах и насколько она физически сильна. Я провел в Англии 16 лет и прекрасно знаю эту команду. Мы хорошо двигали мяч. Они вышли вперед после одного навеса в штрафную, хотя там был всего один игрок, и он забил. Но у нас уже есть опыт, как отыгрываться после того, как уступаешь в счете. После этого они начали садиться все глубже в оборону, и это дало нам преимущество между линиями. Ключевым моментом стало то, что мы перевели Лионеля Месси на фланг.

После пропущенного гола мы видели, как англичане все больше и больше отходили назад, вместо того чтобы продолжать идти вперед. Иногда, даже ведя в счете, нужно продолжать атаковать. Нельзя менять свой игровой план. Думаю, именно это они и сделали — выпустили дополнительных защитников», — цитирует BBC Мартинеса.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.