Ромеро: «Надеюсь, когда завершу карьеру, я не буду таким идиотом, как Гэри Невилл»

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026 резко высказался в адрес бывшего английского футболиста Гэри Невилла.

Перед матчем англичанин, работающий экспертом на телевидении, жестко раскритиковал пару центральных защитников аргентинской команды Кристиана Ромеро и Лисандро Мартинеса, назвав их «лучшей из худших связок центральных защитников в мире».

«Мы с Личей (Лисандро Мартинесом) вышли на поле с особой спортивной злостью из-за слов Невилла. В Англии вообще обожают много говорить перед матчами. Шлем ему большой привет! Лишь надеюсь, что когда завершу карьеру, не буду таким же идиотом, как Гэри Невилл. Я точно не стану критиковать действующих игроков», — сказал Ромеро в эфире TyC Sports.

Мартинес высказался сдержаннее, отметив, что предпочитает отвечать критикам своей игрой на футбольном поле.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.