В матче Англия — Аргентина установили антирекорд по ударам в створ ворот в первом тайме

Сборная Англии проиграла сборной Аргентины (1:2) в полуфинальном матче чемпионата мира-2026.

Эта играла стала первым матчем чемпионата мира с начала ведения статистики в 1966 году, в котором до перерыва не было ни одного удара в створ ворот.

При этом первый удар по воротам был нанесен только на 33-й минуте.

В то же время в первом тайме было зафиксировано 19 нарушений — 12 со стороны Аргентины и семь со стороны Англии.