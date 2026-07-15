Льоренте — о жалобах сборной Франции на судейство в полуфинале ЧМ-2026: «Им же нужно за что-то цепляться»

Полузащитник Маркос Льоренте порадовался за партнера по национальной команде Педро Порро, который вытеснил его из стартового состава сборной Испании на чемпионате мира-2026.

Во вторник, 14 июля, Испания обыграла Францию в полуфинале турнира со счетом 2:0. Голы забили Микель Оярсабаль и Педро Порро.

«Педро Порро проводит великолепный чемпионат мира. У нас отличные отношения, и я очень рад за него. Он замечательный человек, и я счастлив, что у него все так складывается. Он выдал потрясающий матч — и не только из-за гола. Просто чудо», — приводит Mundo Deportivo слова Льоренте.

Также футболист отреагировал на жалобы французов на судейство в полуфинальном матче.

«Мне все равно. Мы победили, потому что были лучше. Не знаю, им же нужно за что-то цепляться», — добавил он.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет против победителя матча между Аргентиной и Англией, который пройдет 15 июля в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу