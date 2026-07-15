Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 09:35

Англия — Аргентина: ориентировочные составы на матч 1/2 финала ЧМ-2026

Опубликован ориентировочный состав на матч 1/2 финала ЧМ-2026 Англия — Аргентина
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лионель Месси, игрок сборной Аргентины.
Фото Getty Images

Издание Diario Ole написало, что главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони изменит стартовый состав в матче полуфинала чемпионата мира по футболу — 2026. Причина — форма некоторых игроков.

У сборной Англии у защитника Джарелла Куансы дисквалификация на два матча за красную карточку, которую он получил в матче против Мексики (2:3) в 1/8 финала ЧМ.

Ориентировочный состав Англии

(Схема 4-2-3-1): Пикфорд — Джеймс, Конса, Гехи, О'Райли — Андерсон, Райс — Сака, Беллингем, Гордон — Кейн

Ориентировочный состав Аргентины

(Схема 4-4-2): Э. Мартинес — Молина, Ромеро, Л.Мартинес, Тальяфико — Де Пауль, Макаллистер, Паредес, Фернандес — Месси, Альварес.

Сборные Англии и Аргентины сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 в среду, 15 июля. Встреча пройдет на стадионе «Атланта Стэдиум» в Атланте (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Аргентины по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Экс-премьер-министр Испании Рахой не стал извиняться за расистские слова о сборной Франции
Влияние Месси и масштаб Беллингема. Колонка Казанского — о полуфинале Англия — Аргентина
Англия — Аргентина: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ
Двукратный чемпион НБА Газоль — о сборной Испании по футболу: «Мы гордимся»
Тренер сборной Аргентины Скалони поддержал де ла Фуэнте и пошутил о финале ЧМ-2026
Льоренте — о жалобах сборной Франции на судейство в полуфинале ЧМ-2026: «Им же нужно за что-то цепляться»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Льоренте — о жалобах сборной Франции на судейство в полуфинале ЧМ-2026: «Им же нужно за что-то цепляться»

Тренер сборной Аргентины Скалони поддержал де ла Фуэнте и пошутил о финале ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости