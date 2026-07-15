Издание Diario Ole написало, что главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони изменит стартовый состав в матче полуфинала чемпионата мира по футболу — 2026. Причина — форма некоторых игроков.

У сборной Англии у защитника Джарелла Куансы дисквалификация на два матча за красную карточку, которую он получил в матче против Мексики (2:3) в 1/8 финала ЧМ.

Ориентировочный состав Англии

(Схема 4-2-3-1): Пикфорд — Джеймс, Конса, Гехи, О'Райли — Андерсон, Райс — Сака, Беллингем, Гордон — Кейн

Ориентировочный состав Аргентины

(Схема 4-4-2): Э. Мартинес — Молина, Ромеро, Л.Мартинес, Тальяфико — Де Пауль, Макаллистер, Паредес, Фернандес — Месси, Альварес.

Сборные Англии и Аргентины сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 в среду, 15 июля. Встреча пройдет на стадионе «Атланта Стэдиум» в Атланте (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.