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Сегодня, 08:48

Надаль и Алькарас поздравили сборную Испании с выходом в финал чемпионата мира-2026

Алина Савинова

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль отреагировал на выход сборной Испании по футболу в финал чемпионата мира-2026.

Во вторник, 14 июля, Испания обыграла Францию в полуфинале турнира со счетом 2:0.

«Финал чемпионата мира по футболу! Поздравляю, сборная Испании!» — написал Надаль в своих соцсетях, сопроводив текст эмодзи силы и флагом страны.

К поздравлениям также присоединился испанский теннисист Карлос Алькарас.

«Да здравствует Испания» — отметил третья ракетка мира.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет против победителя матча между Аргентиной и Англией, который пройдет 15 июля в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

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