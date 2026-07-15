Надаль и Алькарас поздравили сборную Испании с выходом в финал чемпионата мира-2026

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль отреагировал на выход сборной Испании по футболу в финал чемпионата мира-2026.

Во вторник, 14 июля, Испания обыграла Францию в полуфинале турнира со счетом 2:0.

«Финал чемпионата мира по футболу! Поздравляю, сборная Испании!» — написал Надаль в своих соцсетях, сопроводив текст эмодзи силы и флагом страны.

К поздравлениям также присоединился испанский теннисист Карлос Алькарас.

«Да здравствует Испания» — отметил третья ракетка мира.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет против победителя матча между Аргентиной и Англией, который пройдет 15 июля в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу