Куман о победе над Литвой: «К счастью, не потеряли очки, иначе это было бы катастрофой»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал победу над Литвой (3:2) в матче квалификации чемпионата мира.

«Понятно, что мы играли с огнем. К счастью, это не привело к потере очков, иначе это было бы катастрофой. Странно, что так получилось, ведь мы хорошо начали и забили два гола. Но ничего страшного, мы получили урок: нельзя доигрывать матч и сбавлять обороты, когда ведешь 2:0», — сказал тренер на пресс-конференции.

Нидерланды (10 очков) лидируют в группе G. Литва (3) остается на предпоследней, 4-й строчке в таблице.