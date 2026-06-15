Файзуллаев рассказал о советах Каннаваро перед дебютом на ЧМ

Полузащитник сборной Узбекистана и экс-игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в интервью «СЭ» рассказал, какие советы перед дебютом на ЧМ-2026 дал команде главный тренер Фабио Каннаваро.

— Поздравляю со стартом первого чемпионата мира в вашей жизни. Что у вас сейчас на душе?

— Очень рад и волнуюсь. С детства мечтал об этом, и сейчас уже остался шаг до дебюта. Первый чемпионат мира, который я помню, был в 2010 году в Южной Африке. Матч открытия, кстати, между теми же командами, что и сейчас, — Мексикой и ЮАР, судил наш узбекский арбитр Равшан Ирматов. Мне было шесть лет. Помню, как мы с папой это смотрели и радовались, что наш человек — часть такого большого праздника. С того момента я мечтал попасть на чемпионат мира и сыграть там.

— Ирматов теперь один из главных руководителей узбекского футбола. Он рассказывал какие-то вещи о чемпионатах мира, на которых работал?

— Говорил, что чемпионат мира — это вообще другой уровень эмоций по сравнению с тем, что мы видели. Попасть туда нелегко, но мы это сделали и осуществили мечту всего нашего народа. Впервые в истории нам удалось выйти в финальный турнир, и гордимся, что именно мы смогли сделать это.

— Главный тренер Фабио Каннаваро вас успокаивает? Ведь его даже признавали лучшим игроком ЧМ-2006, который он со сборной Италии выиграл. Так что хотя бы поэтому его слова должны иметь для вас вес.

— Конечно, он делится с нами своим опытом. И снимает с нас давление. Берет его на себя и говорит, что нам надо прежде всего наслаждаться этими днями, потому что приехали на наш первый чемпионат мира. И просто играть, потому что нам нечего терять. Может быть, это даже дает нам чуть-чуть преимущества. Главная наша мотивация — чтобы наш народ нами гордился.

Конечно, у нас одна из самых сложных групп (Португалия, Колумбия, ДР Конго. — Прим. И.Р.). И в чем-то даже хорошо, что мы будем играть с такими сборными, как Колумбия и Португалия. Но не сказал бы, что ДР Конго слабее, потому что африканские команды физически очень сильные и могут любому дать хороший отпор. Думаю, все матчи будут очень сложными. Не только для нас, но и для них тоже, потому что они еще не знают нас и мы можем преподнести им сюрприз.

Сборная Узбекистана проведет первый матч на ЧМ-2026 в ночь на четверг, 18 июня. Команда встретится с Колумбией, начало игры — в 5.00 (мск).