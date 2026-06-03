ESPN опубликовал топ-10 лучших молодых игроков ЧМ-2026

Издание ESPN опубликовало список лучших молодых игроков чемпионата мира 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Возглавил рейтинг форвард «Барселоны» Ламин Ямаль (Испания). В первую тройку также вошли хавбек «Реала» Арда Гюлер (Турция) и полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш (Португалия).

Также в первую десятку попали защитник «Барселоны» Пау Кубарси (Испания), хавбек «Комо» Нико Пас (Аргентина), форвард «ПСЖ» Дезире Дуэ (Франция), полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз (Турция), хавбек «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери (Франция), вингер «Баварии» Ленарт Карл (Германия) и нападающий «Лейпцига» Ян Диоманд (Кот-д'Ивуар).