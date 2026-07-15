Пети: «Неудивительно, что Испания — лучшая сборная мира»

Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал поражение от Испании (0:2) в матче 1/2 финала ЧМ-2026.

«Мы получили настоящий технический урок. Неудивительно, что Испания — лучшая сборная мира. Испанцы постоянно создавали численное преимущество», — приводит RMC Sport слова Пети.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу