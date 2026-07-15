Родри: «На Ямале судьи опять не зафиксировали 10-15 фолов»

Полузащитник сборной Испании Родри считает, что арбитры не фиксировали фолы на испанском нападающем Ламине Ямале в матче 1/2 финала чемпионата мира против Франции (2:0).

«Уже три матча подряд мы сталкиваемся с одной и той же ситуацией. Речь идет о десяти-пятнадцати нарушениях, которые судьи не фиксируют. Если этого не делать, защитники продолжают играть так же. Сегодня это было особенно заметно. Но Ламин все равно провел великолепный матч», — цитирует AS Родри.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу