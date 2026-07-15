Ойярсабаль — о голе в полуфинале ЧМ-2026: «Это невероятно, просто потрясающие эмоции»

Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль прокомментировал победу над Францией (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026.

«Это невероятно, просто потрясающие эмоции. Когда ты ребенком смотришь чемпионат мира, как в моем случае — вместе с семьей, даже представить не можешь, что однажды окажешься на этом месте.

Мы знали, что будет очень тяжело. Если дать французам пространство, они способны создать массу опасных моментов. Мы понимали, что будем больше владеть мячом, и если проявим терпение, обязательно создадим свои шансы. Сейчас просто продолжаем делать свое дело и наслаждаться этим моментом. Для нас это настоящая мечта. Сейчас нужно максимально восстановиться. Остался всего один матч», — цитирует AS .

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу