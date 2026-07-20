Трамп и Инфантино вручили сборной Испании Кубок мира после победы в финале ЧМ-2026

После завершения финального матча чемпионата мира-2026 сборной Испании вручили Кубок мира. В церемонии участвовали президент США Дональд Трамп и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Чествование состоялось на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США). Сборная Испании в финале победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время).

Испания стала обладателем Кубка мира во второй раз в истории. В первый раз она побеждала в 2010 году.

Странами-хозяйками ЧМ-2026 выступили США, Канада и Мексика.