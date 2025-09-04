Дешам: «Раньше, если ты играл 10 минут, то ты играл 10 минут. Точка. Теперь им нужно все объяснять»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что сейчас тренерам приходится больше объяснять игрокам, потому что на них влияет общественное мнение.

«Раньше, если ты играл десять минут, то ты играл десять минут. Точка. Теперь им нужно понять. Конечно, я могу дать объяснения, но я не оправдываюсь, я здесь не для этого.

Больше всего изменилась обстановка вокруг игроков. Сегодня с помощью одного сообщения они могут охватить десятки миллионов людей. У них есть свои медиа, и они общаются с людьми, с которыми вы не можете связаться. Вокруг игроков сейчас много людей», — приводит Ouest France слова Дешама.

Сборная Франции в группе D европейского отбора чемпионата мира сыграет против Украины, Исландии и Азербайджана.

5 сентября Франция сыграет на выезде против Украины, а 9-го дома — против Исландии.