Источник: Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч с Чили

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч отборочного турнира ЧМ-2026 против Чили, сообщает Globo.

Полностью состав выглядит следующим образом: Алиссон — Уэсли, Маркиньос, Габриэл, Дуглас Сантос — Каземиро, Бруно Гимарайнш — Стивен, Рафинья, Мартинелли — Жоао Педро.

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике останется в запасе.

Матч пройдет 5 сентября на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и начнется в 03.30 по московскому времени.