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3 сентября 2025, 19:42

Источник: Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч с Чили

Сергей Разин
корреспондент
Дуглас Сантос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч отборочного турнира ЧМ-2026 против Чили, сообщает Globo.

Полностью состав выглядит следующим образом: Алиссон — Уэсли, Маркиньос, Габриэл, Дуглас Сантос — Каземиро, Бруно Гимарайнш — Стивен, Рафинья, Мартинелли — Жоао Педро.

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике останется в запасе.

Дуглас Сантос.Официально: Дуглас Сантос — снова легионер. Теперь у «Зенита» проблемы с лимитом, но в клубе не расстраиваются

Матч пройдет 5 сентября на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и начнется в 03.30 по московскому времени.

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