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Сегодня, 05:57

Де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером — победителем чемпионата мира

Павел Лопатко

Сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, в возрасте 65 лет и 28 дней наставник испанской команды Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером — победителем чемпионата мира, превзойдя достижение своего соотечественника Висенте дель Боске, которому было 59 лет и 220 дней, когда он выиграл первый титул Испании в 2010 году.

Де ла Фуэнте работает со сборной Испании с января 2023 года, его контракт рассчитан до 31 июля 2028 года.

Ферран Торрес.Совершенная Испания разрушила магию Аргентины и Месси. А Кубок мира принес невезучий Ферран!

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