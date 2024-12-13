Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 15:50

Черчесов: «Игра с Бельгией принципиальна для меня? Это другая сборная, но не менее сильная»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черяесов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, что для него будет значить матч со сборной Бельгии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2026.

— Игра со сборной Бельгии станет для вас принципиальной, учитывая предыдущие встречи сборной России?

— Нет. Тогда была одна команда против другой. И в Бельгии много перестановок, остались немногие игроки. Есть нюансы. Это другая сборная, но не менее сильная.

13 декабря в Цюрихе прошла церемония жеребьевки европейского отборочного турнира на чемпионат мира-2026 года.

По ее итогам сборная Казахстана попала в группу J. Соперниками команды Черчесова станут Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Лихтенштейн.

Станислав Черчесов
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Читайте также
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ
Форвард «Тампы» Кучеров набрал шесть очков в матче c «Калгари»
Песков назвал поражение энергообъектов Украины ответом на удары ATACMS по Таганрогу
В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди / Кузьмин vs Адебайо: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Черчесов — о сборной Казахстана: «Команда сделала скачок благодаря Лиге наций»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости