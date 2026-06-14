ЧМ-2026, результаты 13-14 июня: Бразилия ушла от поражения в матче с Марокко, Катар сыграл вничью со Швейцарией и другие матчи
Матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
В субботу, 13 июня, на ЧМ-2026 состоялся матч Катар — Швейцария (1:1).
В ночь на воскресенье, 14 июня, прошли игры Бразилия — Марокко (1:1), Гаити — Шотландия (0:1), Австралия — Турция (2:0).
13 июня
14 июня
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
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