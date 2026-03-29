Болельщик погиб на арене ЧМ-2026 перед товарищеским матчем Мексика — Португалия

Болельщик погиб на стадионе «Банорте» перед товарищеским матчем Мексика — Португалия (0:0), сообщает Reuters.

Мужчина скончался после падения из ложи. Отмечается, что болельщик был в состоянии алкогольного опьянения.

Товарищеская игра Мексика — Португалия прошла в ночь на 29 марта и должна была стать проверкой готовности арены после масштабной реконструкции перед стартом чемпионата мира.

Стадион «Банорте» примет матч открытия ЧМ-2026, в котором примут участие Мексика и ЮАР.