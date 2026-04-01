Чехия по пенальти обыграла Данию и вышла на ЧМ-2026

Сборная Чехии обыграла команду Дании в стыковом матче чемпионата мира-2026 — 2:2 (пен. — 3:1). Игра прошла на стадионе «Эпет Арена» в Праге.

На 3-й минуте чешский нападающий Павел Шульц открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Датчане отыгрались во второй половине — на 72-й минуте забил защитник Йоахим Андерсен.

В дополнительное время команды забили еще по одному голу. На гол Ладислава Крейчи датчане ответили забитым мячом Каспера Хега. В серии пенальти точнее оказались чехи — 3:1.

На ЧМ-2026, который в июне пройдет в США, Мексике и Канаде, сборная Чехии сыграет в группе А с командами Мексики, ЮАР и Южной Кореи.