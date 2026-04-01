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1 апреля, 00:29

Чехия по пенальти обыграла Данию и вышла на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Ладислав Крейчий забивает гол.
Фото Reuters

Сборная Чехии обыграла команду Дании в стыковом матче чемпионата мира-2026 — 2:2 (пен. — 3:1). Игра прошла на стадионе «Эпет Арена» в Праге.

На 3-й минуте чешский нападающий Павел Шульц открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Датчане отыгрались во второй половине — на 72-й минуте забил защитник Йоахим Андерсен.

В дополнительное время команды забили еще по одному голу. На гол Ладислава Крейчи датчане ответили забитым мячом Каспера Хега. В серии пенальти точнее оказались чехи — 3:1.

На ЧМ-2026, который в июне пройдет в США, Мексике и Канаде, сборная Чехии сыграет в группе А с командами Мексики, ЮАР и Южной Кореи.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы.
31 марта, 21:45. epet ARENA (Прага)
Чехия
2:2
Дания

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