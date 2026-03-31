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31 марта, 23:44

Гол Актюркоглу принес Турции победу над Косово в стыковом матче за выход на чемпионат мира

Алина Савинова
Керем Актюркоглу празднует гол в ворота Косово в стыковом матче за выход на чемпионат мира.
Фото Reuters

Сборная Турции победила Косово в стыковом матче за выход в финальную стадию чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на стадионе «Фадил Воккри» в Приштине.

Автором единственного гола стал Керем Актюркоглу, который отличился на 53-й минуте.

Турция сыграет на чемпионате мира-2026 в группе D с национальными командами США, Парагвая и Австралии. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Впервые в нем примут участие 48 сборных.

Сборная Турции до этого дважды выходила в финальную стадию чемпионата мира по футболу — в 1954 году команда завершила борьбу на групповом этапе, а в 2002-м заняла третье место.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы.
31 марта, 21:45. Фадиль Вокри (Приштина)
Косово
0:1
Турция

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Чемпионат мира по футболу 2026

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