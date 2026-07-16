Кейн обратился к болельщикам сборной Англии после поражения в полуфинале ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Харри Кейн обратился к болельщикам после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Сейчас трудно подобрать слова, которые могли бы заполнить эту пустоту внутри. Мы были очень близки к еще одному финалу, но этого оказалось недостаточно. За последние семь недель мы отдали все силы, и особенно тяжело смириться с тем, что этого не хватило.

Я знаю, что ожидания от нас очень высоки, и это справедливо. Уже восемь лет мы снова и снова подходим вплотную к цели, но нам вновь не хватает последнего элемента этой мозаики. Теперь нам нужно все осмыслить, сделать выводы и найти способ стать еще сильнее. Я невероятно горжусь ребятами и тем, что мы показали на этом турнире. Мы прошли через тяжелые матчи и сложные условия, сумев их преодолеть.

Эти воспоминания останутся с нами, игроками, и, уверен, с вами, болельщиками, на долгие годы. Стремление к вершине не означает, что ты обязательно ее достигнешь. За нее нужно бороться, переживать поражения, подниматься после них и снова идти вперед. Именно это мы и будем делать. Другого пути нет — только продолжать верить и двигаться дальше.

Спасибо каждому болельщику, который приехал поддержать нас на стадионах. Спасибо всем, кто верил в нас дома. Спасибо ребятам и всему тренерскому штабу за все, что вы сделали. Как всегда, независимо от побед или поражений, мы извлекаем уроки и идем дальше», — написал Кейн в социальных сетях.

В финале ЧМ-2026 Аргентина 19 июля сыграет против Испании. Начало — в 22.00 по московскому времени.