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Сегодня, 17:30

Бразилия — Япония: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Бразилия и Япония проведут матч в плей-офф чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Бразилии и Японии сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в понедельник, 29 июня. Игра будет проходить на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Матч Бразилия — Япония можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Победитель матча встретится в 1/8 финала с Кот-д'Ивуаром или Норвегией. На групповом этапе Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1) и победила Гаити (3:0) и Шотландию (3:0), а Япония сыграла вничью с Нидерландами (2:2) и Швецией (1:1) и победила Тунис (4:0).

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Бразилия — Япония можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
29 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Бразилия
Япония
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