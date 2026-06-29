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Сегодня, 16:35

Кураньи — о Вирце и Мусиале: «Их рано сравнивать с Мбаппе, Кейном, Холанном, Винисиусом, не говоря о Месси»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Кевин Кураньи, бывший нападающий сборной Германии и «Динамо», в колонке для «СЭ» заявил, что 23-летних полузащитников бундестим Флориана Вирца и Джамала Мусиалу еще рано сравнивать с суперзвездами мирового футбола.

«От Вирца и Мусиалы не требовал бы слишком многого. Их рано сравнивать с теми, кто делает разницу в других сборных, — с Мбаппе, Кейном, Холанном, Винисиусом, не говоря о Месси. Они моложе и пока не на той ступени, что перечисленные выше звезды. Хотя Вирц и Мусиала — футболисты высокого уровня, которые могут решать исходы матчей, и надеюсь, что в плей-офф докажут это», — заявил Кураньи.

Кевин Кураньи и&nbsp;игроки сборной Германии.«Эквадор должен разбудить Германию. Против Парагвая ждем от немцев страсть и эмоциональность». Колонка Кураньи

В 1/16 финала чемпионата мира Германия сыграет с Парагваем в понедельник, 29 июня. Начало матча — в 23.30 мск.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
29 июня, 23:30. Gillette Stadium (Фоксборо)
Германия
Парагвай

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Джамал Мусиала
Кевин Кураньи
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