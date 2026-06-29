Нагучев о ЧМ-2026: «Потрясающая атмосфера единения»

Комментатор Роман Нагучев в новом выпуске FONTour оценил атмосферу на матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Тунис — Нидерланды (1:3).

— Потрясающая атмосфера единения. Вне зависимости от того, выигрывает сборная Голландии или нет, они все вместе всегда. Я просто не имею никакого права оставаться в черной форме. Здесь много радости, много веселья, поэтому пришло время тоже стать оранжевым.

Голландцы очень буднично выиграли, но все равно какая-то теплая атмосфера здесь на трибунах. И все же мне кажется, что вы тоже должны здесь побывать обязательно. После матча, как всегда, громадная толпа. Очень круто выглядит, как фестиваль после игры. Что бы ни происходило, все счастливы. Но следующий матч у сборной Голландии против Марокко, — сказал Нагучев.

Матч Нидерланды — Марокко состоится 30 июня в 04:00 по московскому времени.