Бышовец назвал фактор, который определит победителя в матче Нидерланды — Марокко

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между Нидерландами и Марокко.



«Организация и структура командных действий у Марокко на хорошем уровне. Это может

преподнести Нидерландам неожиданный сюрприз. Голландцы сегодня мало соответствуют той тотальности, которая у них была раньше. Они столкнутся с проблемой, где решающим фактором станут единоборства. Команда, которая одержит верх в этом показателе, пройдет дальше», — сказал Бышовец «СЭ».



Сборные Нидерландов и Марокко сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу-2026 в ночь на вторник, 30 июня. Встреча пройдет на стадионе «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Давид Петросян