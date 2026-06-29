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Сегодня, 15:00

Где смотреть матч Бразилия — Япония на чемпионате мира по футболу

Сборные Бразилии и Японии проведут матч в 1/16 финала чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Бразилии и Японии проведут матч в 1/16 финала чемпионата мира по футболу в понедельник, 29 июня. Игра пройдет на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1», а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Бразилия&nbsp;&mdash; Япония: онлайн-трансляция.Бразилия — Япония: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Бразилия — Япония можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
29 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Бразилия
Япония

Победитель матча встретится в 1/8 финала с Кот-д'Ивуаром или Норвегией.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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