Хабиб Нурмагомедов: «Японцы выйдут расслабленно играть свой футбол, что не скажешь про Бразилию»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал матч Бразилия — Япония в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«В крайнем товарищеском матче Японцы одолели Бразилию, очень интересный матч ожидается. На Анчелотти колоссальное давление, японцы выйдут расслабленно играть свой футбол, что не скажешь про Бразилию», — написал Хабиб в своем Telegram-канале.

Сборные Бразилии и Японии сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в понедельник, 29 июня. Игра будет проходить на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.