Бразилия и Япония сыграют в 1/16 финала чемпионата мира

Сборные Бразилии и Японии сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в понедельник, 29 июня. Игра будет проходить на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1», а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Бразилия — Япония можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

29 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

Победитель матча встретится в 1/8 финала с Кот-д'Ивуаром или Норвегией. На групповом этапе Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1) и победила Гаити (3:0) и Шотландию (3:0), а Япония сыграла вничью с Нидерландами (2:2) и Швецией (1:1) и победила Тунис (4:0).