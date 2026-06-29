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Сегодня, 17:30

Романцев объяснил, почему на ЧМ-2026 болеет за Марокко

Александр Львов
Обозреватель

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал, за кого болеет на чемпионате мира-2026.

— Олег Иванович, если не секрет, за кого болеете на этом чемпионате мира? И какая сборная из тех, что удалось посмотреть, вам понравилась?

— Удивлю, если скажу, что еще до старта чемпионата решил отдать свои симпатии сборной Марокко. Дело в том, что это была моя первая зарубежная страна, в которой я оказался еще игроком «Спартака». Той поездкой руководство профсоюзов поощрило нас за возвращение в высшую лигу. Понравилось все — бурлящая Касабланка, приветливые люди, горячие болельщики! Игралось легко, весело. Помнится, встречались с лидером местного чемпионата. И уже к пятнадцатой минуте наколотили ему три мяча. Предвидя, что мы на этом не остановимся, Бесков со скамейки кричит мне: «Олег, хорош, сбрасывайте обороты. Можно для приличия пропустить разок. Команда ведь, как и наша, — профсоюзная». Пока передавал ребятам просьбу «старшего», мы еще один забили. Короче, выиграли 5:3. Но в раздевалке Константин Иванович гремел: «Позор. Как вы могли столько пропустить?! Я же вам только про один мяч говорил!» В общем, и смех и грех.

Тогда о марокканском футболе всерьез никто не говорил. Сейчас же в рейтинге ФИФА они на седьмом месте. А цвета сборной защищают звезды таких могучих европейских клубов, как «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм», ПСВ, «Рома», «Реал»... Неслучайно на последнем чемпионате мира команда Марокко дошла до полуфинала и стала четвертой. Да и сейчас, похоже, не прочь сотворить еще одно чудо. По крайней мере, уверенная игра с Бразилией и победы над Шотландией и Гаити — хорошая заявка. А теперь им предстоит биться в 1/16 финала с голландцами, которых я начал уважать еще со времен потрясающего Кройфа. И за кого же мне здесь болеть? Прикинул и понял: за яркую боевую игру. Которую, уверен, жду не я один.

В 1/16 финала турнира марокканцы сыграют против сборной Нидерландов. Встреча пройдет 30 июня и начнется 04.00 по московскому времени.

Олег Романцев о&nbsp;фаворитах турнира, Роналду, лучшем футболисте в&nbsp;истории&nbsp;ЧМ.Олег Романцев: «Болею за Марокко. А лучшим игроком в истории ЧМ считаю Марадону»

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