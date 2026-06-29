Романцев назвал Марадону лучшим футболистом в истории чемпионатов мира

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал, кого считает лучшим игроком в историях чемпионатов мира.

— В ходе мирового первенства «СЭ» предложил читателям назвать лучшего футболиста в истории мировых чемпионатов. А кому отдали бы предпочтение вы?

— Выбор здесь богатый. Но я уже говорил, что для меня самым одаренным и ярким игроком всегда был и остается Диего Марадона. Прежде всего потому, что в его игре на самой высокой ноте всегда звучала музыка большого футбола! Про таких говорят: человек-оркестр! И это мгновенно передавалось сходившим с ума трибунам, зажигало партнеров, бросало в дрожь соперников. А его гол на чемпионате мира в Мексике англичанам после того, как Диего обвел полкоманды, иначе как шедевром не назовешь. Неслучайно сборная Аргентины с Марадоной и без него была абсолютной разной командой. До своего последнего дня это был настоящий огонь, ураган. И в жизни, и на поле. Таким и остался в памяти. Горжусь тем, что «Спартаку» посчастливилось играть против выступавшего в «Наполи» Диего. И, победив в Лужниках в серии пенальти, пройти дальше в Лиге чемпионов. Такое не забывается.

Марадона является победителем чемпионата мира 1986 года в Мексике.