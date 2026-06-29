Каманцев — о работе Мажича на ЧМ: «Те же сборы, те же учителя. Делайте выводы»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал «СЭ» о работе руководителя департамента судейства Милорада Мажича и члена ЭСК Джюнейта Чакыра на чемпионате мира-2026.

«Мажич и Чакыр сейчас находятся в Майами, уехали туда по окончании сезона. Там они осуществляют подготовку судей чемпионата мира, находятся в качестве инструкторов ФИФА. Делайте выводы — учителя, сборы те же самые. Можно учить, а можно учиться. Ответственность нужно разделять между всеми», — сказал Каманцев «СЭ».

Чемпионат мира по футболу проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.