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Сегодня, 15:55

Кураньи — о поражении Германии от Эквадора перед встречей с Парагваем: «Тревожный сигнал прозвучал вовремя»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Кевин Кураньи, бывший нападающий сборной Германии и «Динамо», в колонке для «СЭ» назвал тревожным сигналом поражение национальной команды от Эквадора (1:2) в матче группового турнира ЧМ по футболу 2026.

«Не думаю, что против Эквадора команда Юлиана Нагельсманна сознательно берегла силы. Уровень турнира не предполагает возможности где-то расслабиться. Скорее это просто был матч, где не все получилось. И соглашусь с теми, кто говорит, что пары процентов интенсивности не хватало. Надеюсь, этот тревожный сигнал прозвучал как раз вовремя.

К тому же Парагвай, который ждет Германию в 1/16 финала, чем-то похож на Эквадор, в этом плане у нашей сборной была идеальная репетиция. Парагвай очень здорово обороняется, такие команды в плей-офф особенно опасны. Но Германия, конечно, обязана проходить в следующий этап.

Лидеров критикуют: Сане — после Кюрасао, Нойера и Киммиха — после Эквадора. Это нормально, к ведущим футболистам особое внимание. Эти игроки не раз доказывали, что в решающие моменты готовы брать на себя ответственность», — подчеркнул Кураньи.

Кевин Кураньи и&nbsp;игроки сборной Германии.«Эквадор должен разбудить Германию. Против Парагвая ждем от немцев страсть и эмоциональность». Колонка Кураньи

В 1/16 финала чемпионата мира Германия сыграет с Парагваем в понедельник, 29 июня. Начало матча — в 23:30 мск.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
29 июня, 23:30. Gillette Stadium (Фоксборо)
Германия
Парагвай

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