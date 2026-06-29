Романцев: «Удаления игроков за прикрытый рот — редкая глупость»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал запрет на прикрывание рта рукой во время матча.

— ФИФА ввела правило, запрещающее игроку прикрывать рот рукой, чтобы скрыть оскорбления соперника, с которым он на поле вступил в конфликт. Нарушил — удаление! Вам не кажется слишком суровым такое наказанием? Ведь для него требуются доказательства. А получить их в ситуации, когда кипят страсти, непросто. И кто здесь будет выносить приговор — арбитр или ВАР?

— На мой взгляд, подобное новшество — редкая глупость. И сразу возникает вопрос: как же футбол больше ста лет жил без этого? Как, кстати, и без ВАР. Я очень люблю теннис. И там в паузах парных встреч партнеры прикрывают рот, держа в руках мяч, чтобы никто не смог определить по губам, о чем они договариваются, обсуждая игру. О таких тонкостях мне рассказывал истинный профессор тенниса Шамиль Тарпищев. И никто там никаких пугающих запретов не вносит. А вот в ФИФА кому-то неймется. Может, для этого и обвешивают арбитра всякой электроникой, чтобы ничего крамольного не упустил, когда на поле вспыхнет какая-то заваруха. У судей сейчас и так проблем по горло. Ведь теперь им надо еще считать секунды, когда вратари вводят мяч в игру. Да и в других ситуациях, когда есть возможность потянуть время... А тут еще надо научиться читать по губам, какими гадостями один футболист награждает другого. Может, здесь ВАР подсобит? Но как он будет определять степень наказания, если, скажем, китайский футболист пошлет своего соперника на родном языке?

В матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2026 между Турцией и Парагваем (0:1) за прикрытый рот во время спора с поля впервые в истории был удален полузащитник южноамериканской сборной Мигель Альмирон.