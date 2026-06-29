Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Судейство

Сегодня, 17:50

Романцев: «Удаления игроков за прикрытый рот — редкая глупость»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал запрет на прикрывание рта рукой во время матча.

— ФИФА ввела правило, запрещающее игроку прикрывать рот рукой, чтобы скрыть оскорбления соперника, с которым он на поле вступил в конфликт. Нарушил — удаление! Вам не кажется слишком суровым такое наказанием? Ведь для него требуются доказательства. А получить их в ситуации, когда кипят страсти, непросто. И кто здесь будет выносить приговор — арбитр или ВАР?

— На мой взгляд, подобное новшество — редкая глупость. И сразу возникает вопрос: как же футбол больше ста лет жил без этого? Как, кстати, и без ВАР. Я очень люблю теннис. И там в паузах парных встреч партнеры прикрывают рот, держа в руках мяч, чтобы никто не смог определить по губам, о чем они договариваются, обсуждая игру. О таких тонкостях мне рассказывал истинный профессор тенниса Шамиль Тарпищев. И никто там никаких пугающих запретов не вносит. А вот в ФИФА кому-то неймется. Может, для этого и обвешивают арбитра всякой электроникой, чтобы ничего крамольного не упустил, когда на поле вспыхнет какая-то заваруха. У судей сейчас и так проблем по горло. Ведь теперь им надо еще считать секунды, когда вратари вводят мяч в игру. Да и в других ситуациях, когда есть возможность потянуть время... А тут еще надо научиться читать по губам, какими гадостями один футболист награждает другого. Может, здесь ВАР подсобит? Но как он будет определять степень наказания, если, скажем, китайский футболист пошлет своего соперника на родном языке?

В матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2026 между Турцией и Парагваем (0:1) за прикрытый рот во время спора с поля впервые в истории был удален полузащитник южноамериканской сборной Мигель Альмирон.

Олег Романцев о&nbsp;фаворитах турнира, Роналду, лучшем футболисте в&nbsp;истории&nbsp;ЧМ.Олег Романцев: «Болею за Марокко. А лучшим игроком в истории ЧМ считаю Марадону»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Олег Романцев
Футбол

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Хабиб Нурмагомедов считает, что Германия разгромит Парагвай на ЧМ-2026
Романцев назвал Марадону лучшим футболистом в истории чемпионатов мира
Хабиб Нурмагомедов: «Японцы выйдут расслабленно играть свой футбол, что не скажешь про Бразилию»
Германия — Парагвай: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Романцев объяснил, почему на ЧМ-2026 болеет за Марокко
Олег Романцев: «Болею за Марокко. А лучшим игроком в истории ЧМ считаю Марадону»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Германия — Парагвай: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Хабиб Нурмагомедов: «Японцы выйдут расслабленно играть свой футбол, что не скажешь про Бразилию»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости