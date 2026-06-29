Винисиус Жуниор заплакал после просмотра видео от бабушки: «Она сделала для меня абсолютно все»

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не смог сдержать слез, вспоминая свою бабушку Нилзу в интервью телеканалу Globo.

«Моя бабушка — один из самых важных людей в моей жизни. До 16 лет я жил вместе с ней у нее дома», — сказал футболист дрожащим голосом, после чего расплакался во время беседы с телеведущим Лусиану Хуком в программе Domingao.

Незадолго до этого Винисиусу показали видеозапись, в которой его бабушка вспоминала детство внука и пожелала ему удачи в оставшейся части чемпионата мира. Затем она обратилась к внуку.

После этого футболист рассказал, какую роль бабушка сыграла в его жизни.

«Она сделала для меня абсолютно все, несмотря на то что у нас был очень маленький дом. Именно поэтому мне приходилось спать рядом с ней. У меня просто нет слов. Это человек, который навсегда изменил мою жизнь. И всякий раз, когда есть возможность, я стараюсь быть рядом с ней и ценить каждое мгновение. Я понимаю, что однажды люди уходят, поэтому дорожу каждым моментом, проведенным с ней и со всей моей семьей. Они сделали все возможное, чтобы я смог осуществить свою мечту», — сказал Винисиус.

На групповом этапе чемпионата мира Винисиус забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в трех матчах против сборных Марокко (1:1), Гаити (3:0) и Шотландии (3:0).

В 1/16 финала чемпионата мира сборная Бразилии сыграет с командой Японии. Матч пройдет в Хьюстоне.